Sono stati 300 i volontari del Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana attivi sul territorio durante l’anno 2020. A piedi, in auto o sulle ambulanze, gli angeli in divisa hanno percorso più di 6mila chilometri del territorio cittadino per portare il proprio sostegno a tutti coloro che ne hanno avuta necessità. I dati sono quelli condivisi dai referenti dello stesso comitato locale sulla pagina Facebook, per stilare una sorta di bilancio dell’attività svolta a conclusione di un anno particolarmente difficile per tutti.

Numerose le raccolte alimentari organizzate dai volontari di Bari della Croce Rossa, che hanno permesso di approntare circa 3mila pacchi di generi alimentati o di prima necessità, che sono stati consegnali a più di mille famiglie bisognose segnalate dalla locale sala operativa. Il resoconto condiviso tramite un emozionante post fotografico segnala, inoltre, 828 prelievi effettuati dal comitato barese per l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da Coronavirus.

Un anno complesso, come ricordano i referenti su Facebook, ma, allo stesso tempo, ricco di emozioni e di un grande spirito di umanità. “Un anno che non può concludersi senza un forte ringraziamento a chi è sceso in campo con donazioni di varia natura”, scrivono rivolgendosi a tutta la collettività, la cui solidarietà e partecipazione ha permesso alla squadra di raggiungere tutti coloro che hanno avuto maggior bisogno di sostegno durante gli scorsi 12 mesi.

