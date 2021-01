“Siamo riusciti ad incrementare le risorse a disposizione per i contributi alle 176 associazioni o società sportive investendo un totale di 320 mila euro”. A parlare è Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari, che precisa che le risorse sono state ripartire in base al regolamento e tenendo conto delle spese che le società sportive del capoluogo hanno sostenuto durante il 2020.

“Quest’anno abbiamo investito molte risorse consapevoli delle tantissime difficoltà che stanno attraversando tutte le realtà sportive cittadine – ha spiegato Petruzzelli – Mi spiace solo che forse non basteranno per far fronte a tutti i bisogni, soprattutto delle realtà più piccole. Speriamo solo che si possa tornare il prima possibile a praticare sport in totale sicurezza e libertà”.

Intanto, con la seconda delibera, la Giunta comunale ha dato un indirizzo sull’impianto fotovoltaico del Palamartino, come precisato dallo stesso assessore allo Sport: “Abbiamo messo le basi per risolvere e tutelare gli investimenti fatti dagli attuali gestori del palazzetto che manterranno i diritti e le agevolazioni legate all’impianto fotovoltaico – ha precisato – quindi tutto è pronto per pubblicare a strettissimo giro anche la nuova gara della gestione del Palamartino”. Nei prossimi giorni, la delibera sarà inviata a tutti i Municipi della città, a cui sarà chiesto di farla propria al fine di tutelare gli investimenti sugli impianti del fotovoltaico fatti dai gestori dei palazzetti di competenza municipale prima della pubblicazione delle nuove gare per la gestione. Si tratta, in particolare, del palazzetto di San Pio per il Municipio 5, del PalaLaforgia al San Paolo e dell’impianto sportivo Capocasale a San Girolamo per il Municipio3, del palazzetto di Carbonara per il Municipio4 e del PalaBalestrazzi a Carrassi, per il Municipio2.

