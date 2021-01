La data di consegna potrebbe, però, non coincidere con quella di attivazione vera e propria dell’ospedale: nei prossimi giorni sono previste alcune riunioni tra Policlinico, Regione Puglia e Protezione civile per le valutazioni. L’intenzione della Regione è di utilizzare l’ospedale in Fiera per evitare, in caso di terza ondata di contagi Covid, l’intasamento delle strutture sanitarie. Con un unico grande centro di terapia intensiva, si cercherà di non bloccare le attività ordinarie in ospedali come il Policlinico o il San Paolo di Bari, riducendo anche i tempi di attesa delle ambulanze.