La Ssc Bari ha comunicato che i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra hanno dato esito negativo. La società del presidente Luigi De Laurentiis rimane in attesa di conoscere l’esito degli esami effettuati da un calciatore presso la sua residenza, al momento rimane in isolamento domiciliare in attesa di potersi riunire al gruppo.

Il calciatore sarebbe a casa con qualche linea di febbre, per questo motivo la decisione per un presunto contagio Covid. Il prossimo match in programma è quello del 10 gennaio, allo stadio San Nicola contro la Turris.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.