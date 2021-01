Un terribile impatto contro un albero, che non ha lasciato scampo al conducente della macchina. È accaduto nella serata di ieri, sulla circonvallazione di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Vittima dell’incidente Leonardo Mazza, 38 anni, che stava percorrendo la strada in direzione di Francavilla Fontana alla guida della sua Audi A4 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

All’arrivo dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’era più niente da fare e la sua salma è stata recuperata dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Marzano.

