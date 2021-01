Momenti di angoscia, ieri, a Monopoli, per l’improvvisa sparizione di un bambino di soli 8 anni, sfuggito all’attenzione di suo padre mentre si trovava in strada. Immediata la segnalazione del genitore alla polizia che, congiuntamente ai carabinieri e ai membri dell’associazione nazionale dell’Arma, hanno fatto scattare subito le ricerche nella zona. Il piccolo è stato ritrovato, poco dopo, da un parente, nella vicina piazza Garibaldi.

Nel corso di un altro servizio, la polizia è intervenuta nuovamente nel centro storico di Monopoli in soccorso di un 90enne che, dopo essersi allontanato per una passeggiata nei dintorni, non ricordava più come rientrare a casa. I militari a bordo della volante, a seguito di tempestivi accertamenti, sono risaliti all’indirizzo dell’anziano e lo hanno accompagnato presso la sua abitazione.

