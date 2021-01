Prosegue l’escalation di casi di positività al Covid19 nel Comune di Noicattaro. Coinvolto nell’emergenza contagi anche il Comando di polizia locale, dopo che uno degli agenti è risultato positivo al virus. I colleghi del vigile coinvolto si trovano, attualmente, in stato di isolamento volontario e precauzionale e saranno sottoposti a tampone, come confermato dallo stesso primo cittadino, Raimondo Innamorato, mentre il locale comando è stato chiuso in attesa di panificazione.

“Non intendo tediarvi – precisa il sindaco in un post pubblicato su Facebook – ma consentitemi di essere amareggiato perché ho il terrore che l’incremento odierno diventi un ‘trend’. A giudicare dalle foto delle tavolate che mostrate in rete con orgoglio – conclude Raimondo Innamorato – ipotizzo scenari davvero critici, gli stessi che ci hanno messo in ginocchio giorni fa”.

