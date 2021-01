Un frigorifero scaraventato con forza giù da un balcone e distrutto al suolo, mentre, sullo sfondo, esplodono botti, petardi e fuochi d’artificio nel cielo di Taranto. La scena, surreale, è stata ripresa da un telefonino proprio da alcuni spettatori del gesto che, divertiti, incitano al lancio del pesante elettrodomestico, incuranti della gravità del gesto. Il video è stato postato su Facebook dal parlamentare Angelo Bonelli che, sottolineando l’assurdità del gesto, invoca il pugno duro delle forze dell’ordine.

“Pubblico solo questo video perché ce n’é un altro, anzi altri, con un minore che spara con una pistola o con una scacciacani – scrive Bonelli nel post di accompagnamento al video – Questi comportamenti vanno sanzionati! Non si può tollerare che cittadini per bene debbano subire questi gesti, pericolosi e violenti. Talmente ritengono tutto ciò legittimo in virtù della loro prepotenza – prosegue il politico – che si riprendono con i cellulari, postano i video e ridono noncuranti di chi ci fosse in strada”.

