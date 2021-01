Seconda stagione in Serie C, e per la seconda volta il Bari arriva al giro di boa del campionato inseguendo la prima posizione. Per il calciomercato di riparazione il presidente De Laurentiis e il ds Romairone sembrano voler rinforzare la rosa dei galletti con un ritorno di prestigio: l’attaccante Cristian Galano attualmente sotto contratto con il Pescara in Serie B. Si tratterebbe del quarto ritorno di fiamma con la maglia biancorossa per l’esterno destro, soprannominato dai tifosi come il Robben di Puglia. Galano sarebbe disposto a scendere di categoria, il vero limite è l’ingaggio “pesante”. Ma l’intesa potrebbe arrivare ugualmente.

Gli arrivi in attacco potrebbe creare movimenti in uscita. Secondo alcune voci di mercato, il centravanti Montalto è accostato con insistenza sempre al Pescara, che lo avrebbe puntato su espressa richiesta del nuovo tecnico Roberto Breda. “Montalto è un calciatore del Bari e sta benissimo a Bari dove ha trovato dei tifosi meravigliosi – racconta Gerry Palomba, procuratore del numero 32 biancorosso a LabariCalcio.it -. Proprio questa mattina mi confermava l’affetto che riceve fuori dal campo nonostante questo periodo di divieti. Trovo fastidio nel vederlo partente dopo aver accettato di scendere di categoria soli pochi mesi fa pur di venire a Bari. Spero e credo siano solo voci create ad hoc da qualcuno”. Il calciomercato invernale 2021 durerà quasi un mese, fino alle 20 di lunedì 1 febbraio.

