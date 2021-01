“Pronto, sei di Bari?”. C’è anche il capoluogo pugliese nel successo di Ciao 2020, il video russo che sta spopolando su Youtube come un programma ipertrash in stile italiano degli anno ’80. Così il gruppo di artisti russi saluta il 2020 tra musica, nomi maccheronici e costumi sgargianti.

Il video, davvero unico e comico, sta raggiungendo quota 4 milioni di views. A metà programma il riferimento a Bari, città molto conosciuta in Russia soprattutto per il legame inscindibile con San Nicola: ogni maggio, tranne nell’anno della pandemia, in migliaia tra fedeli russi e georgiani giungono nella Basilica della città vecchia per celebrare le festività ortodosse in onore del Patrono di Bari. Con il momento più importante di preghiera che si è svolto nella cripta dove ci sono le reliquie di San Nicola.

In basso il video che racconta la tradizione e il legame profondo per gli ortodossi. Nel 2018 Papa Francesco davanti si incontro nella Basilica di San Nicola con i 22 patriarchi delle chiese cristiane e ortodosse d’Oriente. “Chi detiene il potere si ponga finalmente e decisamente al vero servizio della pace e non dei propri interessi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.