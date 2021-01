Il 7 e 8 gennaio zona gialla, il 9 e 10 gennaio l’Italia andrà in zona arancione. Questa l’ipotesi più accreditata presentata nel corso di una riunione questa mattina e che potrebbe essere formalizzata in una ordinanza dal ministro Roberto Speranza. Vuol dire che saranno chiusi i bar e i ristoranti e sarà vietato uscire dal Comune. Il governo ha convocato per oggi, 3 gennaio, le Regioni e alle 19 si riunisce il Comitato tecnico scientifico. Come anticipa il Corriere.

Possibili anche nuove restrizioni fino al 15 gennaio e saranno modificati i parametri di valutazione per le Regioni: con l’Rt a 1 scatterà la zona arancione, con 1,25 si andrà in rosso. Tra le proposte che saranno esaminate con i governatori c’è il coprifuoco alle 20.