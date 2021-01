“Il lavoro per il contenimento dell’epidemia prosegue ogni giorno, sino a notte fonda, a tutti i livelli. La campagna vaccinale anti covid va avanti senza sosta. Così come i controlli e gli screening per chi arriva dalla Gran Bretagna. L’attività dei nostri dipartimenti di prevenzione è incessante”: lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, annunciando nei prossimi giorno nuovi provvedimenti per il contenimento della pandemia Covid.

