Un campo sportivo ideato solo per il rugby e il football americano, con una palestra fruibile anche per i residenti del quartiere Catino a Bari. Dopo gli annunci del 2018, nei prossimi giorni saranno aggiudicati i lavori per realizzare la struttura da 2 milioni di euro, di cui 998 mila finanziati dal Coni e il restante dal bando “Sport e Periferie”.

Lo annuncia sui social l’assessore Pietro Petruzzelli: “Credo che ci vorrà un anno di cantiere dall’affidamento alla ditta aggiudicatrice del bando, il manto erboso sarà interamente in erba naturale e abbiamo scelto una tipologia di erba resistente “village green”. La palestra prevista nell’intervento sarà anche al servizio di chi vive in questo pezzo di città”.

Il nuovo impianto prevede, oltre al campo da gioco in erba sintetica, una gradinata da 500 posti, tribune coperte da una struttura che diventa portico monumentale, un parcheggio alberato, una palestra per il potenziamento muscolare degli atleti e spogliatoi progettati secondo tutti gli standard previsti dalle due federazioni sportive. Inoltre ci saranno spazi destinati al “terzo tempo”, rituale conviviale delle due discipline, rugby e football americano, che fanno della sportività il loro tratto caratteristico pur essendo connotate da una grande componente fisica durante il gioco in campo.

