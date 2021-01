Nonostante la zona rossa, e i divieti in piena ondata di contagi Covid, sembra che al quartiere Umbertino di Bari ci sia una emergenza legata ai raid vandalici. Lo raccontano i residenti, con una sequela di episodi da non sottovalutare: ieri in via Di Crollalanza, verso le 19,30, è stato fatto esplodere un petardo sul cofano di una macchina nuova procurando danni. Questa mattina il ritrovamento ai danni delle auto in sosta: “Stavolta i cristalli. Altre volte specchietti o pneumatici”, racconta chi ha subito il danno e invoca maggiori controlli dal parte delle forze dell’ordine.

Sempre nelle ultime ore, si registrano ancora Numerosi assembramenti di giovani e giovanissimi segnalati in serata nei luoghi consueti dell’Umbertino, a poca distanza dal teatro Petruzzelli, tra via Fiume, via Cognetti, largo Adua, largo Giordano Bruno, via De Romita.

