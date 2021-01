In occasione della Festa della Befana, l’Intesa Sport Club – la scuola calcio ufficiale SSC Bari – ha organizzato l’iniziativa benefica «Nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri», una raccolta di peluche destinati a bimbi meno fortunati.

Per partecipare è sufficiente scegliere i peluche anche usati, purché puliti da donare e portarli in uno dei due punti di raccolta: • Intesa Sport Club (via Suglia 43, Bari) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 • Clipper Bari (via Mazzitelli 43, Bari) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Tutti i peluche donati, prima di essere distribuiti, “siederanno” in tribuna domenica 10 gennaio e saranno gli spettatori speciali di Bari Turris allo stadio San Nicola, come simbolo della partecipazione dei bambini all’iniziativa solidale destinata ai loro coetanei e per far sentire il loro calore ai biancorossi durante la gara.

