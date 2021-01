Gli ospedali accreditati pugliesi, “ove richiesto”, sono “pronti a fare” la loro parte “per la celere e completa attuazione del piano vaccinale”. Lo dichiara Potito Salatto, presidente Aiop Puglia, l’Associazione italiana ospedalità privata.

“Aiop Puglia – prosegue – continuerà a percorrere la via del dialogo con i dirigenti dell’assessorato regionale alla Sanità, con l’assessore Lopalco e con il governatore Michele Emiliano. Un confronto intrapreso ben prima dell’irrompere del Covid. Crediamo si debba scongiurare l’eventualità che all’emergenza sanitaria si aggiunga quella economica, con molte delle nostre imprese ridotte alla pratica impossibilità di corrispondere il dovuto ai nostri dipendenti, collaboratori. Questo indebolirebbe in modo grave la risposta sanitaria e assistenziale in Puglia. Riteniamo – conclude – sia possibile e necessario non rincorrere le diverse emergenze, ma prevenirle”.

