“Assurdo aprire per due giorni. Il 90 per cento dei ristoranti è un deposito”. A parlare è Daniele Caldarulo, propietario del ristorante Black & White di Bari, in un video di dieci minuti pubblicato su Facebook lancia un grido di allarme sulla situazione in cui versano i ristoratori.

“Ci hanno concesso di aprire per due giorni – spiega – senza considerare quanto sia difficile riattivare dopo giorni di chiusura. Il 90 per cento dei ristoranti è un deposito. Riaprire significa prendere 1500 euro ma non investirli ma perderli perché c’è un clima di paura”

“Questa concessione di due giorni non cambierà nulla – continua – bisogna cambiare mentalità. Io non aprirò perché mi sento preso in giro. Sono stanco di subire. La ristorazione non è un interruttore che si alza e si abbassa”.

E poi si rivolge al Governo. “Siete staccati dalla realtà. Con i ristori non riusciamo a sopravvivere. A mala pena riusciamo a pagare i fitti. Restituiteci la dignità. Il problema sanitario c’è, non sono un negazionista anzi. Io resto a casa, non è un problema ma voi dovete aiutarci con misure più importanti.Aiuti concreti o è la fine”.

