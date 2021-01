Bari e Simeri potrebbero dirsi addio. Il centravanti napoletano continua a trovare poco spazio in campo con mister Auteri, e secondo i rumor di calciomercato probabilmente lascerà la Puglia in cerca di maggiore spazio. Se parte, il ds Romairone punterà su Pandolfi o Cianci, mentre sull’esterno è sempre calda la pista Galano.

Per Simeri, nelle ultime ore, è saltato l’interesse del Perugia. Mentre restano insistenti le richieste di alcune società di B: Cosenza e l’Entella dell’ex allenatore dei biancorossi Vincenzo Vivarini). In C è corteggiato dal Novara. Resta da capire quale sarà la reazione dei tifosi, che hanno sempre dimostrato una particolare simpatia per il numero 9: il sogno è la scalata dalla D alla A.

