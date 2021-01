In un periodo altalenante come questo, chi non desidera abbandonare le preoccupazioni e tornare velocemente alla cara vecchia normalità? Le limitazioni agli spostamenti dovuti all’emergenza sanitaria hanno stravolto la nostra routine e anche quella delle aziende, specie quelle del settore della ristorazione messe in difficoltà dalla contrazione dei consumi nei locali di tutta Italia. Molti imprenditori sono stati costretti ad adattarsi ad un modo diverso di proporre al pubblico l’offerta e stanno cercando di risollevarsi e facilitare i contatti con i clienti e gli esercizi commerciali e ristorativi.

È proprio in questo contesto che nasce il servizio di food delivery dedicato all’aperitivo dal nome Aria di San Daniele @Home: il progetto, attivo dal 1° dicembre 2020, reinterpreta il tour gastronomico ‘Aria di San Daniele’ che quest’anno avrebbe salutato la quarta edizione. Non solo food: l’obiettivo dell’iniziativa è quello di supportare il comparto Horeca che ha risentito fortemente delle restrizioni dell’ultimo periodo di emergenza sanitaria. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha deciso dunque di dare un apporto concreto al settore della ristorazione: tutti i ricavati della vendita delle box aperitivo saranno destinati ai locali aderenti al progetto Aria di San Daniele @Home.

“Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele si fa promotore di un progetto dedicato al settore Horeca, purtroppo gravemente danneggiato dalla crisi sanitaria in atto. Il nostro obiettivo è quello di promuovere le realtà della ristorazione che da sempre valorizzano un prodotto di eccellenza come il San Daniele DOP” ha dichiarato Mario Cichetti, Direttore Generale del Consorzio.

L’iniziativa è stata ideata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele grazie alla sinergia con il mondo della ristorazione, uno dei segmenti più importanti dell’economia italiana, scegliendo di collaborare con alcuni locali selezionati presenti sul territorio italiano.

Il servizio di delivery dedicato all’aperitivo è già attivo su 7 città italiane. Non poteva mancare all’appello Bari: anche i cittadini del capoluogo pugliese potranno gustare uno sfizioso aperitivo direttamente a casa.

L’aperitivo a casa? È a base di San Daniele DOP!

Cosa contiene la speciale food box? Nella vostra box personalizzata potrete trovare tutto il necessario per un aperitivo per due persone: potrà essere degustato in tutto relax tra le mura di casa, magari dopo aver avviato una playlist ad hoc. Troverete dunque il Prosciutto di San Daniele in vaschette monouso poi pane, grissini e squisiti finger food messi a disposizione dal ristorante. E le bollicine per l’aperitivo? Ci saranno anche birra o vino o cocktail. Insomma, tutto quello che serve per fare un aperitivo allegro e gustoso in puro stile “Aria di San Daniele”.

Ecco come acquistare la vostra food box online

Se anche voi volete concedervi un gustoso aperitivo a base di San Daniele DOP vi basterà cliccare sul sito aperitivosandaniele.it e scegliere una delle sfiziose box disponibili realizzate dai ristoratori baresi. A questo punto potrete scegliere se acquistare la food box con la modalità del ritiro nel punto vendita, oppure riceverla con il delivery a casa inserendo la data e l’orario preferito.

Rientrano nell’opzione di food delivery i seguenti cap: 70121, 70122, 70123, 70124, 70125, 70126, 70127, 70128, 70131, 70132, 70020, 70016, 70126, 70021, 70131, 70132, 70054. Il servizio è in fase di implementazione: qualora non fosse presente il vostro cap potrete acquistare la box online e ritirarla direttamente in loco.

Le box aperitivo pensate dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele possono essere anche regalate ad amici o parenti per un’occasione speciale. Come? Cliccando sul portale dedicato all’iniziativa potrete selezionare l’opzione regalo Aria di San Daniele @Home Gift Box. Una volta concluso l’acquisto, riceverete una mail con il codice da recapitare al beneficiario della box aperitivo. Una sorpresa davvero speciale e gustosa da condividere con chi amiamo.

