“La Puglia è prima, in Italia, in valore assoluto e in percentuale per la spesa dei fondi strutturali europei per le politiche di coesione destinati allo sviluppo e agli investimenti”. A comunicarlo è la Regione, che riprende i dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale pubblicati da “24+” del Sole 24 Ore. La Puglia risulta essere la prima regione in assoluto sia sul fronte della percentuale di spesa certificata sul totale delle risorse complessive assegnate, pari al 72,62 per cento, sia in termini assoluti, avendo certificato 3 miliardi 232 milioni 96.180 euro dei complessivi 4 miliardi 450 milioni 599.375 euro del Programma Operativo 2014-2020. Quest’ultimo ricomprende la gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo.

“È la prima volta che viene certificata, in modo così trasparente e inequivocabile, la virtuosità della Regione Puglia nella capacità di spesa dei fondi europei – è il commento, sul punto, del presidente Michele Emiliano – e certo questo fa un certo effetto. Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto. Oggi quel luogo comune di un sud incapace a gestire i fondi europei è stato finalmente e definitivamente demolito, grazie anche allo sforzo immane che la Regione Puglia, insieme con tutti i suoi uffici e amministratori, nel 2020. Non è stato facile – prosegue il governatore – in piena pandemia da Covid 19 e con gran parte del personale dell’Amministrazione in smart working, restare lucidi per essere in grado di spendere le risorse che altrimenti sarebbero state disimpegnate automaticamente”.

Emiliano racconta una Puglia che è stata capace, in piena pandemia, di riprogrammare la spesa dei fondi per dare vita ad una manovra finanziaria anti-ciclica i cui risultati, in termini di Pil, sono stati certificati dall’Istat solo pochi giorni fa. “Dobbiamo continuare così – ha concluso il governatore – in una corsa di squadra che ci veda protagonisti affidabili e puntuali, perché tutto possa diventare normalità e non più eccezione”. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche dal vice presidente della Regione e assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, che dichiara: “È il volume di risorse più grande che un’Autorità pubblica italiana sia riuscita a governare con efficienza e puntualità”.

