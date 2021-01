Conferenza operativa, quest’oggi, a Bitonto, tra l’amministrazione comunale e i referenti della Asl, per valutare l’andamento della curva dei contagi nel paese e stabilire eventuali nuove restrizioni. La comunicazione giunge dallo stesso primo cittadino della cittadina del Barese, Michele Abbaticchio, preoccupato dell’elevano numero dei nuovi positivi registrati sul territorio.

E, in effetti, considerando i 521 casi di Coronavirus nello stesso Comune, i 40 di Mariotto e i 28 registrati a Palombaio, nel complesso un bitontino ogni 92 cittadini è positivo al Covid su una popolazione di poco più di 54 mila abitanti. Un aumento lento ma costante del numero di contagi, per cui Michele Abbaticchio si dice pronto a valutare l’eventualità di introdurre nuove misure restrittive sul territorio.

Intanto, è iniziata quest’oggi, nell’ex ospedale del Comune, la somministrazione dei vaccini Pfizer con l’inoculazione prioritaria per i medici e gli infermieri in servizio nell’ex struttura ospedaliera e negli ambulatori del distretto sanitario. È atteso, invece, per i prossimi giorni, l’avvio delle somministrazioni nei confronti degli ospiti e degli operatori delle residenze per anziani della Fondazione “Giovanni Paolo II”.

