È stato individuato dai poliziotti del locale commissariato mentre, con fare sospetto, si recava a bordo di un monopattino nei pressi di un’impalcatura installata per il rifacimento edile di una palazzina e recuperava un involucro in cellophane. Protagonista della vicenda un giovane di Putignano che, fermato dai militari, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6,10 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il ragazzo è stato deferito dall’Autorità giudiziaria. L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio condotta dal commissariato di Putignano e tesa a contrastare proprio il fenomeno dello spaccio di droga.

