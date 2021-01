“Diamo atto all’assessore Pierluigi Lopalco di essersi subito attivato, con il consueto impegno che lo contraddistingue, per le vaccinazioni Covid di medici di famiglia e pediatri, che sono al via da oggi. Il piano prevede, a seguire, probabilmente già dalla settimana prossima, i liberi professionisti e infine gli odontoiatri”, lo dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici Bari. “Nella nostra Regione – prosegue – la campagna vaccinale procede bene: la Puglia è ai primi posti per numero di vaccinazioni in percentuale sulla popolazione. Sono fiducioso che gli intoppi verificatisi in fase di avvio verranno risolti.”

Anelli aggiunge di condividere “con l’assessore l’attenzione rivolta al mondo della scuola”. “Tutelare il diritto alla salute dei ragazzi – sostiene – significa anche garantire il loro bisogno di vivere la scuola nella sua dimensione di comunità. La vaccinazione deve però essere il primo passo di un processo più ampio di messa in sicurezza della scuola, che investa anche il potenziamento dei trasporti nelle aree metropolitane. E nei piccoli centri sensibilizziamo le famiglie a mandare i ragazzi a piedi”. Nei giorni scorsi Lopalco ha lanciato la proposta di vaccinare il mondo della scuola a partire dalla “fase 2”.

