Si è spento all’età di 74 anni Vito Lacedra, cittadino attivo a Ceglie del campo, fondatore anche di un gruppo social nel quartiere “Ceglie nel Campo nel cuore”. Un vero punto di riferimento per centinaia di persone e sono decine i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Era ricoverato da giorni in ospedale.

“Ciao Vito, dopo tanta sofferenza hai smesso questo tuo bellissimo viaggio di vita. Sei stato con tutti noi una persona splendida e premurosa, sei stato un Padre ed un Fratello. Hai fatto della tua vita uno splendido viaggio dove hai coinvolto tantissimi di noi ampliando nel contempo la sfera delle amicizie, vicine e lontane e con il tuo grande carisma sei riuscito a farle sentire parte di una Grande famiglia.

Il tuo grande entusismo e il tuo grande spirito vitale che hai sprigionata per Noi, rimarrà sempre dentro di Noi e continuerà a sostenerci rallegrando le nostre giornate”. (Foto Facebook)

