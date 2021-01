È crollato un immobile in via Gian Battista Stella, nei pressi di piazza Plebiscito a Modugno. “Sono in continuo contatto con il vicesindaco Montebruno, l’assessore Lopez, il comandante della Polizia Municipale Di Turi e il comandante dei Carabinieri, Quarta, che sono sul posto per monitorare la situazione e coordinare le operazioni- scrive su Facebook il sindaco di Modugno Nicola Bonasia, in isolamento perché positivo al Covid – Al momento, fortunatamente, non sembrano coinvolte persone e non si conoscono le cause. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ItalGas ed Enel stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area. La zona è stata circoscritta e le palazzine vicine sono state evacuate. In questo momento sono in corso le operazioni di sgombero dei veicoli parcheggiati nelle vicinanze al fine di liberare l’area della macerie”.

