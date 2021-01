La foto è stata scattata nella centralissima via Calefati di Bari, ad angolo con via De Rossi. Siamo nel quartiere Libertà del capoluogo, dove alcuni residenti lamentano la situazione di incuria legata alla raccolta dei rifiuti. E, in effetti, le immagini parlano chiaro: bidoni della differenziata stracolmi di rifiuti e decine di sacchetti abbandonati nei pressi, tra l’asfalto e il marciapiede.

La fotografia è stata scattata da un utente che l’ha successivamente postata sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro: “È uno scempio, da 3 giorni non ritirano la spazzatura e quando passano riversano parte eccedente dei bidoni a terra”, scrive il residente, facendo riferimento all’azienda municipale di igiene urbana.

Un’altra segnalazione giunge, sempre a mezzo social network, dal quartiere San Girolamo, dove un residente ha immortalato l’immagine di un paletto che, in pieno giorno e in piena strada, è accerchiato da sacchetti dell’immondizia, cassette e rifiuti: “Porta a porta, non porta al palo – ironizza l’utente autore del post, che prosegue – Le case sono piccole nelle palazzine popolari di San Girolamo e le pattumelle non si possono tenere in casa: meglio lasciare i rifiuti allo spunto davanti a un panificio”, conclude in tono sarcastico.

