A meno di una settimana dall’Epifania è iniziato lo smontaggio dei due alberi di Natale a Bari, quello in piazza del Ferrarese e l’altro sul lungomare in piazza Diaz (foto in basso). Nel cuore della città vecchia gli operai stanno procedendo prima a togliere le lunghe luci a led e successivamente con la rimozione della struttura alta più di 15 metri. Più complesse le operazioni per la struttura dell’albero fatto di luminarie, donato alla città di Bari dalla Fondazione Megamark di Trani (onlus dell’omonimo Gruppo) alto 26 metri.

Intanto il Comune ha deciso di lasciare per tutto il mese di gennaio le luminare durante il periodo dei saldi, e favorire in questo modo lo shopping. Quindi resteranno le luci in via Sparano, via Argiro e via Manzoni e saranno smantellate solo successivamente.

