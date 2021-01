Un furto e poi un maldestro tentativo di estorsione ai danni di una coppia. A macchiarsi del reato un 20enne di Bitonto che la scorsa notte è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. Su richiesta di un cittadino, la pattuglia si è portata nei pressi della centralissima piazza Cattedrale, dove si era appena consumato il furto di un cellulare.

Un giovane, mentre si trovava con la sua ragazza sotto casa, era stato avvicinato dal ragazzo che gli aveva chiesto in prestito perchè, a suo dire, necessitava di fare una telefonata. Durante la simulazione di quest’ultima, però, il 20enne si era dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Ricontattato sul telefono appena rubato, il 20enne ha chiesto per la restituzione del cellulare la somma di 100 euro, ma il suo piano non è andato a buon fine. I militari sono, infatti, riusciti a identificare il ladro e lo hanno raggiunto in pochi minuti presso la sua abitazione, rinvenendo nella sua disponibilità lo smartphone rubato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre per il 20enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

