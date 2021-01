Sono 1.915 gli operatori sanitari che sono stati sottoposti a vaccinazione contro il Covid-19 nel Policlinico di Bari, nel periodo 27 dicembre 2020-10 gennaio 2021 pari al 37,9% dei prenotati, di cui 836 uomini e 1079 donne.

In dettaglio sono: 542 medici, 608 infermieri, 320 specializzandi, 120 operatori socio sanitari, 56 tecnici di laboratorio e radiologia, 79 ausiliari, 73 di altre professioni sanitaria e 117 dipendenti non sanitari. Ad effettuare i vaccini sono 3 dirigenti medici, 1 coordinatore, 17 infermieri, 8 assistenti sanitari, un operatore sociosanitario, due ausiliari e 5 medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva. Ad oggi, il numero di dipendenti prenotati è pari a 5.055.

