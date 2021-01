“Ora possiamo finalmente dirlo: si vede la luce in fondo al tunnel”. A parlare è il presidente del Municipio 1 di Bari, Lorenzo Leonetti. Il riferimento è alla prosecuzione dei lavori di eliminazione del passaggio a livello in via Coppa di Bari, nelle vicinanze del cimitero e del campo da calcio del quartiere di Torre a Mare.

“L’eliminazione di questo passaggio a livello – prosegue Leonetti – significa dare una risposta in termini di sicurezza dell’intera viabilità a servizio del quartiere, collegamento importante per i tanti cittadini che raggiungono il nostro quartiere dalla vicina Noicattaro e dai paesi della provincia. Con questo intervento – prosegue il presidente del Municipio 1 – otterremo anche un grosso vantaggio dal punto di vista ambientale, riducendo il tasso di inquinamento atmosferico prodotto dalle auto in attesa o in fase di stop and go”.

La nuova organizzazione stradale, inoltre, secondo le parole di Lorenzo Leonetti, “andrà a meglio definire la viabilità in questa parte del quartiere di Torre a Mare. È prevista anche una piccola complanare con parcheggi, a servizio della cimitero e del campo sportivo ed una rotatoria”, conclude.

