Il parco 2 Giugno torna a rischio chiusura, come nel periodo del lockdown Covid. Dopo decine di segnalazioni su assembramenti e mancato rispetto del distanziamento per prevenire i contagi, l’amministrazione comunale sta valutando in queste ore la possibilità di interdire l’accesso al polmone verde più grande di Bari.

Lo ha detto il sindaco Antonio Decaro, intervenuto ai microfoni di Telebari: “Lo scorso weekend Bari è stata colpita dal maltempo – ha detto Decaro – ma in quello precedente le giornate sono state belle e so che nel parco c’era molta gente. Secondo le previsioni meteo nei prossimi giorni farà molto freddo ma se la temperatura si alzerà, valuteremo se tenerlo aperto o chiuso”.

“Per questo, chiederò alla Polizia Locale di fare dei controlli e, nel caso, valuteremo l’idea di chiuderlo nei giorni festivi e prefestivi”, ha concluso Decaro.

Foto di repertorio

