“Conosco bene Matteo Renzi, ho sempre sostenuto che la sua discesa sarebbe stata rovinosa e avrebbe fatto male al Paese”. A parlare, nel corso del suo intervento di questa mattina nella trasmissione “Start” su Skytg24, è il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Interrogato sull’attuale situazione del governo italiano, ad un passo dalla crisi, Emiliano ha espresso il suo disappunto per l’atteggiamento assunto dal leader di Italia Viva nei confronti del premier Conte.

“Ha provato a farci perdere in Puglia e adesso sta cercando da far saltare il governo – ha proseguito Emiliano – Sarà geloso di Conte, vorrà farsi nominare da qualche parte, non lo so perché. Ma se ha deciso di fare questo dispetto, lo farà”, ha concluso il governatore.

