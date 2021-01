Non fermarsi alle “discussioni sulle percentuali d’impiego delle risorse” europee dei fondi Next generation “al sud, al centro o al nord”, bensì avere “una visione di medio e lungo periodo rispetto all’Italia che vogliamo, quella nella quale i giovani non fuggono, gli imprenditori investono con fiducia, le donne e gli uomini possono lavorare con la giusta serenità e gli anziani sentirsi meno soli”. Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, oggi aprendo i lavori dell’Assemblea regionale dedicati all’esame di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.