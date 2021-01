“Speriamo sia di buon auspicio per i prossimi anni tanto per la ripresa della città di Bari quanto dell’intera regione”. A parlare, tramite una nota ufficiale è il sindaco di Bari, Antonio Decaro che esprime la sua soddisfazione per il ripristino del collegamento aereo diretto tra le città di Bari e di Mosca.

“Anche solo l’idea di poter tornare a viaggiare e riprendere i collegamenti con paesi importanti come la Russia e città amiche come Mosca ci fa tirare un sospiro di sollievo e ci fa guardare con più fiducia al futuro – commenta il primo cittadino, che prosegue – Bari e la Puglia hanno bisogno di tornare a parlare di sviluppo, di relazioni, di collegamenti con altre parti del mondo. Proprio il trasporto aereo è stato in questi anni una delle leve della crescita del nostro territorio, sostenuta da significativi investimenti, ed è da qui che possiamo e dobbiamo ripartire – conclude Decaro – Tenendo sempre salda l’attenzione sui protocolli e sulle necessarie misure di sicurezza e prevenzione sanitaria, è ora di tornare a vivere”.

