Due incidenti che hanno coinvolto complessivamente sei auto e nei quali sono rimaste ferite sei persone, una trasportata in codice rosso in ospedale, sono avvenuti nel tardo pomeriggio sulla strada Statale 100, all’altezza di Casamassima, in direzione Taranto.

In entrambi i casi si tratta di tamponamenti a catena. Nel primo incidente, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, una donna che avrebbe tamponato l’auto che la precedeva, dopo essere scesa per verificare gli eventuali danni, sarebbe stata investita da un altro mezzo che sopraggiungeva, che poi a sua volta avrebbe colpito la sua auto. La donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari, mentre i due conducenti delle altre due auto hanno riportato ferite lievi. Pochi minuti dopo, alcuni chilometri più a nord sulla stessa corsia di marcia, c’è stato un altro tamponamento a catena tra tre auto con altrettanti feriti lievi. Sul luogo del secondo incidente sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale.



