La frase l’ha scritta lei di suo pugno come gesto di vicinanza verso gli altri infermieri con cui ha condiviso il lungo periodo di difficoltà della pandemia. “È quello che imparato in un anno fianco a fianco ai colleghi, giorno e notte, nella lotta senza sosta al virus. Qui in terapia intensiva si vince e si soffre solo insieme. Con un unico cuore”.

Così Marianna Scarano, infermiera della Rianimazione Covid del Policlinico di Bari, ha voluto far stampare sulle magliette la sua dedica ai colleghi con cui da 12 mesi condivide lacrime e gioie. “Ho pensato a una frase bella che potesse racchiudere questo momento e ho regalato loro le magliette per Natale. Le abbiamo subito indossate”.

Foto Instagram Policlinico

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.