In dieci giorni, dal 3 al 12 gennaio, in Puglia ci sono stati complessivamente 16.624 accessi ai pronto soccorso, una media di 1.662 ingressi al giorno, superiore al mese di dicembre, quando gli accessi sono stati, in media, 1.596.

Dei 16.624 ingressi, 3.174, quasi il 20%, hanno riguardato casi sospetti di Covid. E’ quanto emerge dal rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la situazione dei pronto soccorso italiani e il numero di ricoveri Covid.

