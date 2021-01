Con un investimento di quasi nove milioni di euro e l’assunzione di 40 persone, il Gruppo Megamark di Trani apre in via Gentile 53, nel quartiere Japigia, il suo quarto Famila Superstore di Bari.

L’apertura rientra nel piano industriale del Gruppo, leader nella distribuzione moderna nel Mezzogiorno con oltre 500 punti vendita, che, tra il 2019 e il 2021, ha previsto 85 milioni di investimenti per finanziare dieci nuove aperture in Puglia e ammodernare 20 negozi. L’apertura segue quelle di Cerignola, Conversano e Giovinazzo, il rinnovo del punto vendita di via della Resistenza e l’apertura del Famila di via Conte Giusso a Bari.

La nuova struttura, nella quale lavoreranno in totale 65 persone, ha una superficie di quasi 1.400 metri quadri, un parcheggio da 65 posti auto con spazi riservati a diversamente abili, donne incinte, bici e moto. Previste anche tutte le misure anti-contagio, con la sanificazione quotidiana di ogni reparto. I clienti avranno a disposizione un assortimento di prodotti ampio e profondo oltre che tutte le aree del fresco (gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta), con un’attenzione particolare ai prodotti del territorio e un servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti. All’interno del punto vendita anche il Bistrot Famila, uno spazio wi-fi free pensato per concedersi una pausa gustando estratti di frutta e verdura, esclusivi piatti pronti proposti dal superstore o una colazione con caffè 100% Arabica.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.