Lutto all’Università Aldo Moro di Bari. Addio alla professoressa Gabriella Serio, docente di Statistica Medica nella Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal 2002 e direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana da ottobre del 2006 a tutt’oggi. I funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Sant’Antonio.

“Oggi ci ha lasciati la professoressa Gabriella Serio – scrivono Studenti Per Medicina – e come comunità studentesca ci stringiamo attorno alla sua famiglia e agli affetti più cari, esprimendo le nostre più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto”.

