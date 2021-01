Dai social ai cartelli per strada. A Palo del Colle, cittadina in provincia di Bari, è guerra aperta agli incivili che gettano buste e scarti nelle campagne circostanti. Così il sindaco Tommaso Amendolara ha promosso uno slogan per sensibilizzare i residenti: “Se abbandoni, il rifiuto sei tu”.

Le immagini sono state scattate sia dalle fototrappole posizione dal Comune di Palo del Colle sia da alcuni concittadini. In seguito le persone riprese sono state identificate e sanzionate. “Non si tratta solo di uno slogan – scrive il sindaco Amendolara – e di qualche manifesto che campeggia a Palo del Colle ma è la voglia di riscatto di un territorio e di un ambiente troppo spesso deturpato, vandalizzato e sporcato dai suoi stessi figli che dovrebbero, invece, essere i primi gelosi custodi di tanta bellezza”.

“Ai tanti cittadini rispettosi delle regole e dell’ambiente chiediamo di sostenerci e aiutarci in questa battaglia di civiltà e di avere ancora pazienza. Agli sporcaccioni suggerisco di cambiare radicalmente modo di comportarsi perché vi prendiamo uno ad uno e ve la faremo pagare cara”, conclude.

