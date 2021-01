Ragazzi attorno ai tavolini, senza mascherine e senza distanziamento. La denuncia è di una cittadina direttamente al sindaco Antonio Decaro. “Vorrei segnalare quanto mi è successo stamattina. Ho preso un caffè in via Argiro seduta all’aperto. A poco a poco ad alcuni giovani seduti senza mascherina si sono aggiunti altri, ugualmente sprovvisti di protezione, creando un vero e proprio assembramento. Chiacchieravano, discutevano, si abbracciavano tranquillamente. Accanto a me”.

“Ho deciso di alzarmi – continua il racconto – e andarmene facendo però almeno osservare loro che tutto ciò non andava bene. Si sono scatenati allora con improperi di ogni tipo fino ad avvertirmi che tanto in caso di contagio, io sarei morta e loro no data l’età. Sono disgustata. Scrivo per sollecitare i controlli. So che non è facile ma l’esperienza che ho vissuto mi ha veramente prostrato per l’ignoranza e l’arroganza di tanti nostri concittadini”.

(foto repertorio, assembramenti zona umbertina)