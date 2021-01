Le temperature massime non dovrebbero salire oltre i sette gradi, mentre quelle minime dovrebbero aggirarsi intorno allo zero, col minimo di due gradi. Neve attesa sopra quota 800 metri e il vento gelido da nord fino a 50 km/h. A Bari e in tutta la Puglia si attende il weekend invernale per eccellenza. Infatti, “è in arrivo un nucleo di area gelido proveniente dalla Russia, burrasche di vento e precipitazioni che risulteranno nevose a quote via via più basse soprattutto al Sud Italia”.

