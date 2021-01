Bari si prepara ad essere più colorata. Fino al 30 gennaio è possibile fare richiesta d’iscrizione al progetto Murart, vincitore del bando “Rigenerazioni creative” del Comune di Bari: un percorso gratuito di partecipazione attiva della cittadinanza, nella prima fase on-line e successivamente da svolgere in presenza, rivolto a 25 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni residenti nella città di Bari.

L’iniziativa a cura di Spine Bookstorem, ha l’obiettivo di rifunzionalizzare aree pubbliche in abbandono con interventi di greening e arte pubblica per costruire spazi di relazione e rafforzare le esperienze analoghe in corso nel capoluogo pugliese. Info su progettomurart@gmail.com oppure su spinebookstore@gmail.com. Ecco dove iscriversi

foto di repertorio

