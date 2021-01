Il costo dell’ospedale da campo Covid nella Fiera del Levante a Bari è raddoppiato rispetto a quanto preventivato da Regione Puglia e Protezione civile. E’ quanto emerso durante la conferenza stampa che ha inaugurato l’opera di assistenza sanitaria in vista della terza ondata di contagi. Lo ha detto Mario Lerario, dirigente della Protezione civile: l’investimento pubblico è salito da 8,5 milioni di euro dall’appalto a 17,5 milioni di euro, per un costo di 112mila euro a posto letto.

La struttura, che si estende per 15mila metri quadrati circa, ospita 152 posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, ma anche due sale operatorie, un laboratorio analisi e una zona adibita ad esami specifici quali Tac e Radiografie. Si tratta di moduli attrezzatissimi, estremamente moderni, che permetteranno di trasferire qui la maggior parte dei pazienti che in questo momento si trovano nel Policlinico e in altri ospedali pugliesi.

