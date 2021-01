Il Festival cinematografico “Under the Stars International Film Festival”, arrivato alla sua seconda edizione, apre i battenti il 18/01/2021, alle ore 18.00, nella versione online sulla piattaforma di screening festivaliero “BingeWave”. Quest’anno l’associazione culturale “Under the stars”, causa pandemia da coronavirus, ha deciso di organizzare on line la proiezione dei cortometraggi e lungometraggi in gara dell’omonimo Festival.

I sei giorni di proiezione iniziano il 18/01/2021, alle ore 18.00, sulla piattaforma “BingeWave” con la visione dei cinque cortometraggi che concorrono per la categoria “Best Short” e si concludono il 23/01/21 con la proiezione dei cortometraggi italiani in gara. Verranno proiettate opere inedite di registi affermati e indipendenti, italiani e stranieri. Tra attori e registi partecipano in questa edizione del Festival anche Navid Negahban, noto per “Aladdin” e “Homeland”, Cristina Rambaldi, nipote di 2 premi Oscar, Andrea Bosca interprete della nuova serie “Made in Italy” Massimiliano Varrese, Violante Placido, Lia Beltrami, Leone d’oro per la pace 2017, Angelo Maggi, voce di Tom Hanks, Robert Downey Jr. e Bruce Willis. Sono presenti gran parte dei generi cinematografici tra cui: comedy, drama, thriller, horror, lgbt, fantasy e documentari a tema sociale. Molti cortometraggi in gara sono patrocinati da Apulia Film Commission e altre Commission Italiane. Quest’anno la componente femminile è molto alta, tanto che ben 3 registe concorrono per la categoria principale. Anche per questa edizione InkTip è uno sponsor che regalerà un abbonamento a 3 concorrenti. La visione online di tutti i prodotti in gara è completamente gratuita.

Link Utili: Under the Stars IFF

Facebook UTSIFF



Instagram UTSIFF



Website

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.