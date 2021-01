Il gioiello di Castel del Monte è innevato, un panorama che nelle prossime ore si ripeterà e si sta constatando in varie zone dalla Puglia fino a 200 metri metri con però fenomeni di bassa entità. Nella provincia di Bari ci si prepara alle nevicate soprattuto nelle zone comprese tra Altamura, Gioia del Colle e Santeramo.

Nel frattempo la protezione civile ha lanciato l’allerta meteo gialla in quattro zone della regione: Gargano e Tremiti, Puglia centrale, Basso Ofanto, Sub Appennino Dauno a partire dalle 20 del 17 gennaio per le successive 12 ore. Le temperature minime nel capoluogo pugliese scenderanno sotto lo zero.

Foto anteprima facebook Castel del Monte, in basso foto di repertorio lungomare Bari 2018

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.