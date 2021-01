Sei tra alunni e personale scolastico su 1.098 tamponi effettuati sono risultati positivi al Covid nelle scuole di Triggiano (Bari). Ne dà notizia il sindaco Antonio Donatelli, che dopo aver firmato un’ordinanza con la quale disponeva la Dad per tutti fino al 16 gennaio, ha avviato in vista della riapertura delle scuole, a partire da domani, uno screening a tappeto.

«Fino ad oggi sono stati effettuati tamponi a 1.050 bambini di tre plessi che comprendono scuole infanzia, elementari e medie e a 48 soggetti del personale docente e non docente. Tra questi sono risultati positivi 3 bambini e 3 persone tra personale docente e non docente, conseguentemente sono stati sottoposti a tampone molecolare» dice Donatelli. Nelle scorse settimane in altri tre comuni del Barese, Molfetta, Gioia del Colle e Noicattaro, i sindaci hanno assunto la stessa iniziativa sottoponendo a tamponi rapidi, sempre su base volontaria, il personale docente e non docente degli istituti delle rispettive città. Lo screening si è concluso con 3 positivi su 834 test in 13 scuole a Molfetta e nessun caso sui complessivi 680 tamponi effettuati nelle quattro scuole di Gioia e Noicattaro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.