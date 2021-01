La Protezione civile Puglia ha emanato nuovo bollettino annunciando allerta gialla per neve in tutta la regione. L’allerta, scattata alle 14, durerà per 30 ore.

La polizia locale di Bari invita alla prudenza. Nevicate sono previste tra i 400 e 600 metri ma non si escludono anche dai 200 metri. Non sono previsti fenomeni di accumulo.

