Si è presentato davanti ai poliziotti del corpo di guardia della Questura di Bari e ha consegnato un portafogli appena trovato per strada. All’interno, una tessera PostePay e la somma di 500 euro in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio. Protagonista un barese di 71 anni, che lo scorso 4 gennaio aveva ritrovato l’oggetto – da uomo, di colore grigio scuro, mentre passeggiava per il centro cittadino.

Gli agenti hanno affidato il portafogli ai poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubbblico che, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, hanno rintracciato il legittimo proprietario e lo hanno invitato a presentarsi in Questura. Notevole la sorpresa dell’uomo, un barese di 35 anni, quando ha scoperto che nulla era stato portato via dal suo portafogli smarrito durante le scorse festività natalizie.

