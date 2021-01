Il Covid ha messo in ginocchio il comparto degli spettacoli live. C’è però una sorpresa, raccontata dagli artisti baresi della Rimbamband: “Quest’anno avremmo dovuto debuttare in Danimarca con uno spettacolo internazionale. Ieri ci è arrivato il messaggio da Roberto, la persona che cura il nostro booking”, scrivono sui social.

“Uno dei teatri in cui ci saremmo esibiti ha deciso di pagarci comunque lo spettacolo, come se fosse andato in scena. Per aiutare chi non lavora da un anno e chissà quando riprenderà. Un gesto incredibile, che commuove”. La Rimbamband è composta da un gruppo di 5 musicisti pugliesi che suonano e provano a far ridere trai musica, tip tap, teatro di figura, visual comedy, canto e imitazioni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.